Antalya'da 2 bin 712 parça tarihi eser ele geçirildi

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Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde yaşayan V.K.'nin, izinsiz kazı yaparak elde ettiği ve çevresinden topladığı çok sayıda tarihi eseri evinde bulundurarak satmaya çalıştığı bilgisiyle jandarma, harekete geçti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleriyle V.K.'ye ait evde arama yapıldı.

Aramalarda; Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 515 sikke, heykel, heykel başı, 2 mezar steli, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, vazo, 47 yüzük, 35 ok ucu, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp ve 11 testi olmak üzere toplam 2 bin 712 parça eser ele geçirildi.

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Cumhuriyet savcısının talimatıyla evde bulunan V.K., A.Ş. ve B.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.