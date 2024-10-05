Antalya'da 17 yaşındaki Arda Ak'tan haber alınamıyor

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Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi'ndeki evlerinden dün saat 18.00 sıralarında ayrılan Arda Ak'tan haber alamayan ailesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'ndan yardım istedi.

İhbar sonrası jandarma ekipleri ve mahallenin gençleri tarafından Arda Ak'ın bulunması için arama yapıldı. Arda Ak'ın en son Doğançam, Seydiler ve Aksaz mahalleleri arasında görüldüğü belirlendi.

Yapılan aramalara rağmen Arda Ak'ın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.