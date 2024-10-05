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Antalya'da 17 yaşındaki Arda Ak'tan haber alınamıyor

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#ANTALYA #Kayıp#Arda Ak
Antalyada 17 yaşındaki Arda Aktan haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 12:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Arda Ak'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen Arda Ak'ın izine rastlanılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi'ndeki evlerinden dün saat 18.00 sıralarında ayrılan Arda Ak'tan haber alamayan ailesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'ndan yardım istedi.

İhbar sonrası jandarma ekipleri ve mahallenin gençleri tarafından Arda Ak'ın bulunması için arama yapıldı. Arda Ak'ın en son Doğançam, Seydiler ve Aksaz mahalleleri arasında görüldüğü belirlendi.

Yapılan aramalara rağmen Arda Ak'ın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

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#ANTALYA #Kayıp#Arda Ak

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