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Antalya'da 16 yaşındaki çocuk 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı

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#ANTALYA#Kepez#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 09:33

Antalya'nın Kepez ilçesinde kimliği belirsiz gruptakiler ile parkta bulunan 16 yaşındaki H.K. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. sol baldırından bıçakla yaralandı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 2622 sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre; parkta top oynayan bir grup ile o sırada parkta bulunan H.K. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler, H.K.'yı kovalamaya başladı. Sol baldırından bıçaklanan H.K., yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla yaralı H.K., tedavisi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiriren kimliği belirsiz kişiler ise kaçarak uzaklaştı. H.K.'nın kalabalık gruptan kaçma anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.

"TOP OYNUYORLARDI"

Olaya şahit olan Burak Çelik, "Çocuklar arkadaş grupları arasında top oynuyordu, bir anda kavga çıktı. Çocuğu bacağından ve başından bıçakladıklarını gördüm. Arkadaşa turnike yaptık. Hastaneye kaldırıldı. Ambulansa biz haber verdik, polisler durumunun iyi olduğunu söyledi" dedi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, park ve sokak üzerinde çalışma yaptı.

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#ANTALYA#Kepez#Bıçaklı Saldırı

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