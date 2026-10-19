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Antalya’da 15 milyon avroluk senet tuzağı: Kaçırma iddiasına 8 gözaltı

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#Antalya#Senet#Kaçırma
Antalya’da 15 milyon avroluk senet tuzağı: Kaçırma iddiasına 8 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 13:03

Alanya'da evinden alınıp dağlık alanda 2 gün boyunca tutularak adına 15 milyon avro senet imzalatıldığı öne sürülen H.G.'nin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Eş zamanlı baskınlarda yakalanan şüphelilerin evlerinde başka mağdurlara ait senetler ele geçirildi.

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Alanya'da yaşayan H.G., iddiaya göre dağlık alana kaçırılarak zorla kendisine 15 milyon avro tutarında senet imzalattırıldı, 2 gün sonra da serbest bırakıldı.

Antalya’da 15 milyon avroluk senet tuzağı: Kaçırma iddiasına 8 gözaltı

H.G.'nin ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.O. ve S.G. isimli kadınlar ile V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da 15 milyon avroluk senet tuzağı: Kaçırma iddiasına 8 gözaltı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara imzalattırılmış senetler ele geçirildi.

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Antalya’da 15 milyon avroluk senet tuzağı: Kaçırma iddiasına 8 gözaltı

Şüphelilerden N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

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#Antalya#Senet#Kaçırma

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