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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Antalya'da 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Son 20 yılda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar...

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Antalya'da 115 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Son 20 yılda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar...
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan toplam 115 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun, kentte son 20 yılda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki 3 evde yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı, uyuşturucu maddelerin Antalya'da 'torbacı' diye adlandırılan kişilere pazarlandığı yönünde ihbar aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik köpeği 'Ben' ile yapılan aramada, piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan 115 kilo 740 gram eroin ile hassas terazi, eldiven ve öğütme makinesi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonunun devam ettiğini kaydeden emniyet güçleri, gözaltı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Uyuşturucunun, kentte son 20 yılda tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu kaydedildi.

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