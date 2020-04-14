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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- İHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Antalya’da 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü

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Antalya’da 10 yaşındaki çocuğun feci ölümü
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Antalya’nın Serik ilçesinde evlerinin bahçesindeki ağaca salıncak kurmak isteyen mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğu Bircan Eliş (10), ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay, saat 15.00 sıralarında Serik'e bağlı Çakallık Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Bircan Eliş'in, iddiaya göre ağaca asılı olan ip boynuna dolandı.

İpten kurtulamayan Eliş, hareketsiz kalırken, durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bircan Eliş'in nefessiz kalarak, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ve otopsinin ardından Bircan Eliş'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay anında küçük kızın annesinin çalıştığı serada, babasının da bir iş için gittiği memleketi Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

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