Aslı DURAN / ANTALYA
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Antalya ziyareti
CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak altıncı kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Antalya’daydı.
Antalya’da bir otelde tatil yapan Kılıçdaroğlu’nu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ziyaret ederek bayramını kutladı.
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