Antalya yılbaşı rekoru kırdı

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ANTALYA yılbaşı haftası olan 23-30 Aralık tarihlerinde havayoluyla günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya’ya yılın son haftasında havayoluyla 121 bin 139 turist geldi.

SON İKİ GÜNDE ARTTI

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 30 Aralık günü yapılan günlük giriş 20 bin 20, 29 Aralık günü yapılan giriş ise 17 bin 322 oldu. Bu iki gündeki girişler hem 2022’nin hem 2019’un günlük girişlerinin üstüne çıkarak tarihin en iyi yıl sonu günlük girişi olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı aralık ayında havayolu ile gelişler ise 2022 aralık ayının yüzde 7, 2019 aralık ayının yüzde 32 üstünde gerçekleşerek, 302 bin 505 oldu. Bu sayı, Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlar terminallerinden elde edilen en yüksek aralık ayı verisi olarak tarihe geçti.

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SON GÜN YAZ KEYFİ

- ANTALYA 2023’e yazdan kalma bir günle veda etti. Hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kış döneminde hizmet veren tesislerdeki 230 bin yatak kapasitesinin yüzde 90’ının dolduğu kentte sahiller doldu. Kente havadan ve karadan gelişler dün gün boyu sürerken, yılbaşı için Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahadaydı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında kentin 52 noktasında trafik, 305 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı süresince 1000’e yakın ekip, 5 bine yakın da personelin görev yapacağı bildirildi.