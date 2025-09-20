Antalya ve Muğla’da alevler evlere dayandı

Haberin Devamı

ANTALYA Alanya’ya bağlı Aliefendi Mahallesi’nde önceki gün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgârın etkili olduğu bölgede elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale edildi. Alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler ise zarar gördü. İspatlı Mahallesi’ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

24 SAATTE 22 YANGIN ÇIKTI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelip inceleme yaptı. Kaymakam Öztürk, bölgede 100’e yakın evi tahliye ettiklerini, can kaybının olmadığını açıkladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Toplam 21 yangın ile 24 saati bulmadan uğraşıyoruz. Ve bu 21 yangının Alanya Aliefendi Mahallesi’nde olan yangın hariç diğer bütün yangınları kontrol altına aldık” dedi. Vali Şahin, 2000 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi.

Antalya Manavgat Kavaklı Mahallesi’nde elektrik telinin kopması sonucu başlayan yangın, 2021’deki yangın nedeniyle yeniden ağaçlandırılan alandaki fidanların bulunduğu noktada etkili oldu. Yangın, büyümeden söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altında alındı.

Aksu ilçesi Konak Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın korku yarattı. Yangın kontrol altına alındı. Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde ise akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yangın bölgesindeki 1 otel boşaltıldı, tahliye edilenler aynı gruba ait başka bir otele yerleştirildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesinde çalılık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alındı.

357 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinin kırsal Akköprü Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde dün saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı.

YANGIN AYDIN’A SIÇRADI

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. Milas Akkovanlık’taki yangın Aydın’ın Çine ilçesi Soğukoluk Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Yangın, 24 saatlik mücadele ile kontrol altına aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık dün gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını söyledi. Vali Akbıyık, Köyceğiz’deki yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirtti. Akbıyık, Köyceğiz ve Milas’ta dün 5 okulda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

BATIDAN DOĞUYA ORMANLAR YANIYOR

BİNGÖL Yayladere’ye bağlı 2 köyde orman yangınları çıktı. Yangınlar söndürüldü.

Adana Kozan’da dün gece elektrik tellerinden kaynaklanan orman yangını söndürüldü. Adana Sarıçam’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Diyarbakır Lice’de 2, Dicle’de 1 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çanakkale Gelibolu’da tarım arazisinde, dün saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

GÖNÜLLÜLERE ‘ŞEHİT’ STATÜSÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllü vatandaşların resmi olarak şehit statüsüne alındığını söyledi.