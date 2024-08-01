Antalya ve Hatay’da orman yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde bağlı Hacıosmanlar Mahallesindeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Serik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

HATAY'DA ORMANLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELİYOR

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz gönderildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken, yangın bölgesine itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)