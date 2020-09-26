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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Antalya Valisi Yazıcı, Oruç Reis’i ziyaret etti

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Antalya Valisi Yazıcı, Oruç Reis’i ziyaret etti
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ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, bakım ve ikmal için Antalya Limanı’na demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i ziyaret etti.

Antalya Valisi Yazıcı, Oruç Reis’i ziyaret etti
Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz’deki sismik araştırmalar sonrası bir süre önce Antalya’ya gelerek, bakım ve ikmal için limana demirledi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gemiyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Ersin Yazıcı, Doğu Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri yürüten, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’müze kayıtlı, 87 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı" denildi.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

Antalya Valisi Yazıcı, Oruç Reis’i ziyaret etti

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