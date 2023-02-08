Antalya Valisi Ersin Yazıcı, depremzedeler için çizilen yaşam rotasını Hürriyet’e anlattı

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OTELLER HAZIRLANIYOR

Operasyonun detaylarını Hürriyet’e anlatan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, şöyle dedi: “Antalya üzerine düşeni yapıyor. Bölgeye yardım ve personel gönderilmesiyle ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Ayrıca deprem mağdurlarının otellerimizde konaklamasıyla ilgili 3 farklı ilçemizde toplantı gerçekleştirdik. İlk aşamada 15 bine yakın oda belirlendi ama sayı netleşmedi çünkü sürece küçük otellerimizi de dahil ettik.”

2 BİN 400 YATAK HAZIR

“Şu ana kadar hava yolu ile 82 yaralı kentimize geldi ve tedaviye alındı. Bugün büyük bir transfer olacak biz yüzlerce yaralıyı deprem bölgelerinden Antalya’ya transfer edeceğiz. Bu transfer için 60 ambulans ve otobüsümüzü Mersin’e gönderdik. Sağlık ekiplerimiz yaralı vatandaşlarımızı limandan alacak. Şu anda 2 bin normal, 400 yoğun bakım yatağını bu iş için hazırladık. Bu sayı özel hastanelerden destek alarak daha da artırılacak.”

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SU VE KONSERVE

“deprem bölgelerinde daha çok battaniye, su ve konserveye ihtiyaç var. Otelcilerle yaptığımız toplantıda da bunu ifade ettim, battaniye ve su noktasında bölgelere yardımcı olunmasını istedim. Diğer tüm yardımları da doğru biçimde yönlendirmeye çalışıyoruz. Kısacası Antalya bu zor süreçte üzerine düşeni yapıyor.”