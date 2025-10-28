Antalya Valiliği'nden 'Toroslarda Cumhuriyet' filmi! Atatürk'ün o sözleri ilham oldu

Haberin Devamı

Antalya Valiliği, Cumhuriyetin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kısa film yayınladı. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan filmle Cumhuriyetin temel değerlerine dikkat çekildi. Kısa filmde, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları'na bakınız eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözü ilham alındı. Torosların eteğinde bir Yörük ailenin yaşamından izler taşıyan konuşma ile başlayan 1,5 dakikalık filmde Cumhuriyetin özgürlük, bilim, sanat, fikir, kardeşlik ve çalışkanlık gibi temel değerleri işlendi.

Birkan Irmak'ın yönettiği, İlkay Mustafa Güneş'in seslendirdiği ve senaryosunu Ramazan Kızılkaya'nın hazırladığı filmde, okumayı yeni öğrenen bir çocuğun Cumhuriyet hecelemesi ve annesine 'Cumhuriyet ne demek' sorusuyla Cumhuriyet hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' pankartlı tarihi fotoğrafın önünde, gençlerin ecdadın izinde robot üreten görüntüleri; Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanat eğitimi, kütüphanede çalışma, kadim ata sporu geleneksel yağlı güreşleri ile kardeşlik vurgusu, akşam Akdeniz açıklarında ışıklarını yakan Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ile güvenlik vurgusu filmle anlatılıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' tarihi sözünden ilhamla, Bayraktar Kızılelma, Kaan, SİHA, Akıncı gibi hava savunma sitemlerinin önemine dikkat çekilen film, 'Cumhuriyet, ay yıldızın gölgesinde, hür yaşamaktır ebed müddet' sözleri eşliğinde, Antalya'nın simgelerinden varyant üzerindeki Türk bayrağı ve Antalyaspor bayrağının gün doğumundaki görüntüsüyle sona eriyor. (DHA)