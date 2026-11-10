Antalya Valiliği açıkladı: 7 ilçedeki kamu personeline 2 gün idari izin verildi

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Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Antalya’da düzenlenen COP31 Konferansı süresince, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergâhlarda ve D-400 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askerî kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur.

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Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamaları yapılacaktır."