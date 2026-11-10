×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Valiliği açıkladı: 7 ilçedeki kamu personeline 2 gün idari izin verildi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kamu Personeli#İdari İzin
Antalya Valiliği açıkladı: 7 ilçedeki kamu personeline 2 gün idari izin verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 15:34

Antalya Valiliği, COP31 kapsamında 7 ilçedeki kamu personeline, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izin verildiğini duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Antalya’da düzenlenen COP31 Konferansı süresince, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergâhlarda ve D-400 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde idari izinli sayılacaktır. Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askerî kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur.

Haberin Devamı

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamaları yapılacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kamu Personeli#İdari İzin

BAKMADAN GEÇME!