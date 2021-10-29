Antalya SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek?

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK tarafından yapılacak olan gösteri detayları merak ediliyor. Daha önce Konyaaltı sahili üzerinde F-16 uçaklarıyla yapılan prova uçuşu yoğun ilgi görmüştü. Cumhuriyetin 98. yıldönümü şerefine yapılacak olan Antalya SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ANTALYA SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Konyaaltı sahili üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.