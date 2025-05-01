Antalya Serik’te 3.9 büyüklüğünde deprem

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AFAD saat 17:43’te Antalya’nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

'ANTALYA'DA SAHİL KESİMİNDEKİ İLÇELER RİSK ALTINDA'

Antalya'da yaşayan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, İstanbul'da meydana gelen depremin beklenen deprem olmadığını, Marmara Denizinde meydana geldiğini söyledi. Deprem sonrasında insanların toplanma alanlarını bulmakta zorlanacaklarına dikkati çeken Yüklü, “Tabi vatandaşlarımız ne yapacak, o biraz zor. Türkiye genelinde riskli binaları tespit edelim. Belediyelerde deprem bilim merkezleri kuralım. Riskli binalar, toplanma alanlarının tespiti, resmi kurumların, okulların, hastanelerin incelenmesi bunları ivedilikle yapmamız gerekiyor. Ne yazık ki onca zaman geçiyor bir türlü bunu başaramıyoruz" diye konuştu.

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'7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM İHTİMALİ HER ZAMAN SÖZ KONUSU'

İstanbul'da beklenen depremin 7 büyüklüğünde olma ihtimalinin her zaman olduğunu söyleyen Atakan Yüklü, “Tabii sadece orası için değil, Türkiye'de deprem gerçeği var. Akdeniz'de oluşacak 7 büyüklüğündeki depremden, sahil şeridinde Antalya'nın, Muğla'nın, Aydın'ın sahil belediyeleri etkilenecektir" şeklinde konuştu. Antalya'da karasal olarak bir deprem beklemediklerini, Akdeniz'de tektonik ve Helen Yayı'ndan dolayı depremin etkilerinin olacağını belirten Atakan Yüklü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akdeniz'de her zaman tektonik hareketlerden dolayı Helen Yayı'nın durumundan dolayı bize etkisi olacağını düşünüyoruz. Deniz kenarındaki, sahil kenarındaki gevşek alüvyon zeminler ve traverten içindeki boşluklar. Binaları seçerken, yapılaşma yaparken bunları gözardı etmememiz gerekiyor. Traverteni bir kaya formunda düşünmemiz gerekiyor, içindeki boşlukları çatlakları da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü deprem dalgası boşlukta ve gevşek zeminlerde büyütmeye neden oluyor. Zemin etütlerini yaptırıyoruz deyip işin ucunu bırakmamalıyız. Yeraltı boşluklarını test etmemiz gerekiyor."

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Akdeniz'de 7 ve üzerinde bir deprem meydana gelmesi durumunda denizle kıyısı olan ilçelerde yıkım yaşanabileceğine dikkati çeken Atakan Yüklü, “Akdeniz'deki bir depremde, sahil kesimindeki Alanya, Kaş, Finike, Kumluca, Aksu, Manavgat, Serik gibi ilçelerimizin hepsi çok ciddi sıkıntı yaşar ve yıkım yapar. Antalya travertenindeki kaya ortamında oturuyorum deyip rahatlamamalıyız. Traverten dediğimiz zemin yapısı boşluk içeren, bağımsız olan, kırık karstik boşluklar içeren bir yapı. Karstik boşlukların üstündeki yapılar çok ciddi hasar alacaktır" diye konuştu.

'FALEZLERDEKİ YAPILARDAN UZAK DURULMASI GEREKİYOR'

Falezler üzerindeki yapılardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Yüklü, “Falezler üstünde yapılaşma yapmamamız lazım, uzak durmamız lazım ama onu da ne yazık ki beceremiyoruz. Falezlerin üstünde yeni yapılacak yapılarda yer altındaki boşlukların araştırılmasına yönelik çalışmaların, yönetmeliklere girmesi gerekiyor. Sadece falezler değil, Yeşilbayır, Döşemealtı dediğimiz kısımlarda da karstik boşluklar var" dedi.