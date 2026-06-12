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Antalya sahilinde cansız beden bulundu: Kayıp Erlan'ın ailesinden DNA örneği alındı

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#Antalya#Erlan Dzhumabekv#DNA Örneği
Antalya sahilinde cansız beden bulundu: Kayıp Erlanın ailesinden DNA örneği alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 13:45

Antalya'nın Kemer ilçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş cansız beden bulundu. Cansız bedenin 6 Haziran’da Side’de denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e (23) ait olduğu değerlendirilen, kimlik tespit için ailesinden DNA örneği alındı.

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Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde dün sahilde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu. İnceleme yapan ekipler, cesedin 6 Haziran'da Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde denizde kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e ait olduğu ihtimaliyle inceleme başlattı.

Dzhumabekv'in ailesine haber verilerek, DNA örneği alındı. Sahil güvenlik ekiplerince helikopter desteğiyle 6 gün sürdürülen arama çalışmaları sonlandırılırken; Erlan Dzhumabekv'in, ülkesindeki futbol takımında bir dönem forma giydiği öğrenildi.

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#Antalya#Erlan Dzhumabekv#DNA Örneği

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