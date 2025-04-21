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Antalya rekor bir yıla hazır

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Turizm#Rekor
Antalya rekor bir yıla hazır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 14:19

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

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Bakan Ersoy, Antalya’nın geçtiğimiz yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığını belirterek, “Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya’nın 2025’i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Antalya Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm vitrininde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ersoy, “Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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#Antalya#Turizm#Rekor

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