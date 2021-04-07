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Haber Giriş: 07.04.2021 - 02:59 | Son Güncelleme:

Antalya Posta Kodu kaçtır? Antalya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Antalya Posta Kodu kaçtır? Antalya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları yıllardır hayatımızda olmasına rağmen, ne için kullanıldıkları konusunda pek bilgi sahibi olan bulunmamaktadır. Bu sebeple de posta gönderilerinde adres bilgilerini kullanırken genellikle posta kodlarına yer vermeyiz. Ancak posta kodları dünyada yüzden fazla ülkede kullanılan ve Dünya Posta Teşkilatı'nın bir sistemi olmaktadır. Bu sisteme göre her ülkenin, ilin ve ilçenin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Bu sayede gönderiler en hızlı şekilde lokasyona göre kategorize edilip dağıtımı sağlanabilmektedir. İşte, tüm detaylar.

Antalya ili Türkiye'nin en çok bilinen şehirlerinin arasında olmaktadır. Bunun en büyük sebebi de kuşkusuz turizm etkisi olmaktadır.

 Antalya Posta Kodu Kaçtır? Antalya İli ve İlçelerinin Posta Kodları

 Ülkemizin turizm cennetlerinin başında gelen Antalya ilimizin posta kodu; 07000 olmaktadır.

 19 ilçesi bulunan Antalya ilinin, birçok ilçesi turizm nedeni ile neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yanında çok fazla bilinmeyen ilçeleri de bulunmaktadır. Ancak doğal olarak bütün ilçelerin bulundukları lokasyonlara bağlı olarak aldıkları bir posta kodu bulunmaktadır. Eğer bu ilçelerin posta kodlarına ihtiyaç duyuyorsanız sizin için posta kodu bilgilerini derledik. Antalya iline bağlı tüm ilçelerin posta kodları aşağıda listelendiği şekilde olmaktadır.

Serik: 07500

Manavgat: 07600

Muratpaşa: 07030

Kumluca: 07350

Konyaaltı: 07070

Korkuteli: 07800

Kepez Ahatlı: 07090

Kaş: 07580

Kemer: 07980

İbradı: 07680

Demre: 07570

Gazipaşa: 07900

Gündoğmuş: 07860

Finike: 07740

Elmalı: 07740

Döşemealtı: 07190

Aksu:07230

Alanya: 07400

Akseki: 07630 

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