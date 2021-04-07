Antalya Posta Kodu kaçtır? Antalya ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları yıllardır hayatımızda olmasına rağmen, ne için kullanıldıkları konusunda pek bilgi sahibi olan bulunmamaktadır. Bu sebeple de posta gönderilerinde adres bilgilerini kullanırken genellikle posta kodlarına yer vermeyiz. Ancak posta kodları dünyada yüzden fazla ülkede kullanılan ve Dünya Posta Teşkilatı'nın bir sistemi olmaktadır. Bu sisteme göre her ülkenin, ilin ve ilçenin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Bu sayede gönderiler en hızlı şekilde lokasyona göre kategorize edilip dağıtımı sağlanabilmektedir. İşte, tüm detaylar.
Antalya ili Türkiye'nin en çok bilinen şehirlerinin arasında olmaktadır. Bunun en büyük sebebi de kuşkusuz turizm etkisi olmaktadır.
Antalya Posta Kodu Kaçtır? Antalya İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Ülkemizin turizm cennetlerinin başında gelen Antalya ilimizin posta kodu; 07000 olmaktadır.
19 ilçesi bulunan Antalya ilinin, birçok ilçesi turizm nedeni ile neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Bunun yanında çok fazla bilinmeyen ilçeleri de bulunmaktadır. Ancak doğal olarak bütün ilçelerin bulundukları lokasyonlara bağlı olarak aldıkları bir posta kodu bulunmaktadır. Eğer bu ilçelerin posta kodlarına ihtiyaç duyuyorsanız sizin için posta kodu bilgilerini derledik. Antalya iline bağlı tüm ilçelerin posta kodları aşağıda listelendiği şekilde olmaktadır.
Serik: 07500
Manavgat: 07600
Muratpaşa: 07030
Kumluca: 07350
Konyaaltı: 07070
Korkuteli: 07800
Kepez Ahatlı: 07090
Kaş: 07580
Kemer: 07980
İbradı: 07680
Demre: 07570
Gazipaşa: 07900
Gündoğmuş: 07860
Finike: 07740
Elmalı: 07740
Döşemealtı: 07190
Aksu:07230
Alanya: 07400
Akseki: 07630
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