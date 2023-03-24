Antalya otellerinden 5 yıldızlı iyilik

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Afetten hemen sonra hızlı bir koordinasyon planı hazırlayan Antalya Turizm İl Müdürlüğü ve turizm birlikleri, başta Alanya olmak üzere Manavgat ve Kemer gibi yatak kapasitesi yüksek olan ilçelerde yoğun bir çalışma içine girdi.

Restoran, kafe ve çocuk oyun alanlarıyla oteller depremzedelere 5 yıldızlı bir konfor sundu.

Kara, hava ve deniz yoluyla kente gelen yaklaşık 85 bin afetzede en hızlı şekilde 200’e yakın otele yerleştirildi. Aslında İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı ilk talimata göre; Antalya’ya Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır’da ikamet eden afetzedelerin gönderilmesi planlanmıştı. Fakat geçici konaklama planlamasına dahil olan otellerde 11 farklı ilden gelen afetzedeler ağırlandı.

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Antalya’daki oteller, 11 ilden gelen 85 bin depremzedeye ev sahipliği yaptı.

PANSİYONDAN APARTA...

Deprem sonrası atılan adımlarla ilgili Hürriyet’e konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Antalya’da 1 yıldızdan 5 yıldıza, pansiyondan aparta kadar herkes depremzedeleri ağırladı. Ağırladığımız afetzede sayısı 85 bine kadar ulaştı. Turizm sezonu öncesi yapılan düzenlemeyle bu sayı 10 binin altına indi. Şükürler olsun ki bu zorlu süreci hiçbir sorun yaşamadan devam ettiriyoruz. Kaymakamlıklar, belediyeler, sivil toplum olarak Antalya’da topyekûn bir ruh çalışıyor” dedi.

ALANYA YÜKÜ ÇEKTİ

Alanya’nın depremden hemen sonra ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldığını anlatan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise şu bilgileri verdi: “33 binin üzerinde afetzede ağırladık. Bu akını sorunsuz atlatmak kolay olmadı. Koordinasyon merkezi oluşturduk.

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ULAŞIM HİZMETİ DE VERİLDİ

Lojmanlar dahil tüm kapasiteler kullanıldı. Pansiyon, apart gibi tesislerimiz için yemek fabrikaları ile anlaştık ve günlük 1500 kişiye yemek çıkarmaya başladık. Antalya dışındaki kentlere gitmek isteyenler için de bütçeler oluşturduk. TÜRSAB ile anlaşma yapıp ulaşımlarını sağladık. Şu an otellerimizde 3 bin 52 afetzede vatandaşımız var.” Sektör yetkilileri afetzedelerin konaklamasının (geceleme sayılarına bakılarak) Antalya genelinde yaklaşık 30 milyon Euro’luk (622 milyon 200 bin TL) bir maliyeti olduğunu söylüyor.

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GÖNÜLLERİ ÇOK BÜYÜK

Depremzedelerin konaklama ve kişisel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Antalya’nın çok iyi bir sınav verdiğini kaydeden Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, “Turizmcilerimizin gönlü çok büyük. Müdürlük olarak yaptığımız tüm talepleri fazlasıyla karşıladılar. Biz de kamu kurumları olarak tüm gücümüzle onları destekledik. Sonuçta 85 binin üzerinde afetzede hiçbir sorun yaşanmadan kentimizde ağırlandı” diyor.