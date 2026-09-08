Antalya ve Adana'da orman yangınına müdahale devam ediyor: Evler tahliye edildi

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde dün saat 16.25'te çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı.
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Antalya'nın Aksu, Seriz ve Kepez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aksu ilçesinde başlayan yangın Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre yolu ile Antalya Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Rüzgarın şiddeti ile yangın büyüdü. Aksu'da üç mahalle tahliye edildi. 5 ev yandı.
KOZAN’DA ORMAN YANGINI: YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Doğanalanı ve Düzağaç mahallelerinde 2 farklı noktada sabahın erken saatlerinde orman yangını çıktı. Ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken bölgeye yakın olan yerleşim yerleri güvenlik amaçlı tahliye edildi.
Ormanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri tedbir alınarak tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Mehmet Bozkurt, "Yangın haberini duyduk geldik. Geçiş yapamıyoruz. Yollar tamamen kapalı. Jandarma güvenlik için yolları kapattı. Elektrik tellerinden çıkmış yangın, köyü de boşaltmışlar." diye konuştu.