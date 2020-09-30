Antalya Orman Çiftliği’ne Akdeniz toprağı

Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler bölgesinde 200 dönüm araziye kurulan çiftliği, ekim sezonuna yetiştirmek için hummalı bir çalışma yapılıyor.



İş makineleriyle, çiftliğin buğday ekiminin yapılacağı tarlalardaki, makiler ve kayalar temizlenerek zemin düzenlemesi yapıldı. Daha sonra araziye, kırmızı renkli bir Akdeniz toprağı olan terra-rossa toprağı serildi. Son olarak arazi traktörle sürülerek, buğday ekimine hazır hale getirilecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, çiftlikteki çalışmaları yakından takip ediyor. Çiftlik alanında incelemelerde bulunan Başkan Hakan Tütüncü, "Kirişçiler’de 200 dönümlük alanı güzel bir orman çiftliğine dönüştürüyoruz. Orman çiftliğine dönüştürürken aslın da Antalya’nın verimli topraklarıyla da bu çiftliğin yapısını zenginleştirmek ve tarımsal faaliyetleri daha bereketli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Akdeniz’in terra-rossa dediğimiz kırmızı toprağa ile çiftliğin zemin düzenlemesini yapıyoruz. Böylelikle çiftliğimizi ekim sezonuna hazır hale getiriyoruz" dedi.



Başkan Hakan Tütüncü, çiftlikte üretilen ürünlerin vatandaşla paylaşılacağını vurguladı. Antalya’nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftlikte pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi de yapılacak. Çiftlikte tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da kurulacak.