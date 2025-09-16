Antalya Müzesi’ne ilk kepçe

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Arkeoloji Müzesi, 16 Temmuz’da ziyarete kapatılarak, yeni müze projesi için çalışmalar başlatıldı. Müzedeki 200’ü büyük heykel ve lahitler olmak üzere toplam 100 bin eser tek tek paketlenip 30 dönümlük müze bahçesindeki konteynerlere yerleştirildi. Güvenlik kameraları, alarm sistemleri ile takip edilen, kapıları mühürlenen konteynerlerdeki tarihi eserlerin zarar görmemesi için iklimlendirme sistemleri de uygulandı.

YIKIMINA BAŞLANDI

Eserlerin taşınma işleminin tamamlanmasıyla müzenin yıkımına cumartesi gecesi başlandı. Çalışmalarda ilk olarak Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü’nün kullandığı ofisler, yemekhane ve idari personel ofislerinin bulunduğu iki katlı yapı yıkıldı. Eserlerin sergilendiği salonların ve diğer bölümlerin kapı ve pencerelerinin sökümleri tamamlandı.

‘YORGUN HERKÜL’E ÖZEL PAKETLEME

100 bine yakın eserin özel olarak paketlenmeleri ve konteynerlere taşınması işlemleri 2 ay sürdü. Herakles lahdi ve Yorgun Herakles (Herkül) heykelinin de aralarında olduğu 200’e yakın, birçoğu Perge Antik Kenti kazılarında bulunan büyük heykel ve lahitler korumalı şekilde paketlendi. Yeni müze projesinin 2026 Kasım’da tamamlanması hedefleniyor.