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Antalya Müzesi yenileniyor…

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Müzesi#Müze Yenileme#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Antalya Müzesi yenileniyor…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Müzesi’nin taşıyıcı sistem elemanlarındaki hasarlar nedeniyle tamamen yenileneceğini açıkladı.

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BAKANLIK müzenin baştan sona yenilenmesini öngören projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Yazılı açıklamada, “Antalya’da müzecilikte devrim niteliğinde dönüşüm başlayacak. Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek. Yeni Antalya Müzesi tamamlandığında kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak. Açık alan da modern müzecilik anlayışıyla 22 bin 677 metrekareyle güncellenecek” denildi.

SERGİ ALANI

Mevcut müzede önemli eleştiri konularından birisi olan sınırlı sergi alanında devasa dönüşüm gerçekleşeceği belirtilerek, “Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164’lük bir artış olacak. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek” bilgisi verildi.

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Antalya Müzesi yenileniyor…

Proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu (3D) görsellerle müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planları ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. 

Taşıyıcı sistemlerinde hasar tespit edilen müze için kapsamlı bir dönüşüm planlanıyor.

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#Antalya Müzesi#Müze Yenileme#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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