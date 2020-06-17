MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya Muratpaşa'da 1 sokak karantinaya alındı
GeriGündem Antalya Muratpaşa'da 1 sokak karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Antalya Muratpaşa'da 1 sokak karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya Muratpaşa'da 1 sokak karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, 4 müstakil evin bulunduğu sokak, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar nedeniyle karantinaya alındı.

Muratpaşa'ya bağlı Doğuyaka Mahallesi'nde 20 kişinin yaşadığı, 4 müstakil evin bulunduğu 1201 Sokak, Covid-19 testleri pozitif çıkanlar nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 15 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Polis ekipleri tarafından demir bariyerle çevrilen alan, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekiplerce dezenfekte edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle