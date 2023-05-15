Antalya ‘Millet’i tercih etti

Haberin Devamı

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için belirlediği seçmen ve sandık sayılarına göre 1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu Antalya’da 1 milyon 655 bin 172 seçmen oy kullandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.19, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.77, Sinan Oğan ise yüzde 6.41 oy aldı. Seçime katılım oranı yüzde 89.11 olarak açıklanırken, 1 milyon 630 bin 593 oy geçerli sayıldı.

Haberin Devamı

Milletvekilliği seçiminde dün 23.30 sıralarındaki tabloya göre Millet İttifakı yüzde 44.07 ile 8 milletvekilini Meclis’e gönderiyor. Cumhur İttifakı ise yüzde 40.56’lık oy oranıyla 8 milletvekilini çıkarıyor. Antalya’da partiler arası milletvekili dağılımı ise şöyle oluştu: CHP 6, AK Parti 6, İYİ Parti 2, MHP 2, Yeşil Sol Parti 1.

Isparta’da kurulan 1085 sandıkta 294 bin 229 seçmen oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.66, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 38.24, Sinan Oğan ise yüzde 7.46 oy aldı. Milletvekilliği seçiminde ise Cumhur İttifakı yüzde 55.48 oya ulaşarak Meclis’e 2 vekil gönderdi. Millet İttifakı ise yüzde 38.89 oy oranı ile 2 milletvekili kazandı. Isparta’da partiler arası milletvekili dağılımı ise şöyle oluştu: AK Parti 1, CHP 1, İYİ Parti 1, MHP 1.



SEÇİME REKOR KATILIM



Batı Akdeniz’in bir diğer ili Burdur’da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.72, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40.88, Sinan Oğan ise yüzde 6.57 oy aldı. Milletvekilliği seçiminde ise Cumhur İttifakı 52.30, Millet İttifakı ise yüzde 42.85 oy aldı. Burdur’da partiler arası milletvekili dağılımı ise şöyle oluştu: AK Parti 2, CHP 1. Burdur’da seçime katılım oranı yüzde 90.67’ye ulaştı.

AKDENİZ BÖLGESİNDEN 24 VEKİL ÇIKACAK

17 milletvekili çıkacak Antalya’da seçmen sayısında ilk sıradaki Kepez’i Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Konyaaltı takip ediyor. Antalya’da en çok seçmen ve sandık sayısına göre ilçeler şöyle sıralandı;



Kepez’de 1196 sandık, 436 bin 244 seçmen. Muratpaşa’da 1046 sandık, 382 bin 201 seçmen. Alanya’da 684 sandık, 231 bin 493 seçmen. Manavgat’ta 546 sandık, 183 bin 560 seçmen. Konyaaltı’nda 359 sandık, 128 bin 215 seçmen. Serik’te 307 sandık, 101 bin 575 seçmen. Döşemealtı’nda 163 sandık, 56 bin 181 seçmen. Aksu’da 163 sandık, 55 bin 706 seçmen. Kumluca’da 168 sandık, 55 bin 555 seçmen. Kaş’ta 161 sandık, 47 bin 402 seçmen. Korkuteli’de 153 sandık, 44 bin 104 seçmen. Gazipaşa’da 140 sandık, 41 bin 448 seçmen. Finike’de 122 sandık, 38 bin 125 seçmen. Kemer’de 93 sandık, 32 bin 848 seçmen. Elmalı’da 113 sandık, 30 bin 872 seçmen. Demre’de 63 sandık, 21 bin 283 seçmen. Akseki’de 59 sandık, 9 bin 126 seçmen. Gündoğmuş’ta 32 sandık, 6 bin 234 seçmen. İbradı’da 12 sandık, 2 bin 464 seçmen.



Antalya’da İbradı haricindeki 18 ilçede engelli vatandaşlar için toplam 21 seyyar sandık oluşturuldu.



4 milletvekili seçilecek Isparta’da 1083 sandık kuruldu ve 328 bin 107 seçmen bulunuyor. 3 milletvekili seçilecek Burdur’da ise 716 sandık kuruldu ve 204 bin 194 seçmeni var.