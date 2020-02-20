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AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:50,Son Güncelleme:/

Antalya, Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

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Antalya, Mersin ve Adana için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yağışların bu geceden itibaren yarın öğlen saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde, öğlen ile gece saatleri arasında da Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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