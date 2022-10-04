Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Haberin Devamı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli İstanbul dahil 9 ilde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 28 farklı suç eylemine karıştığı belirtilirken operasyon kapsamında 8 kişinin de arandığı kaydedildi. Dosyanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.