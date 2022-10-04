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Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

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#Antalya#Suç Örgütü#Operasyon
Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 10:25

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli İstanbul dahil 9 ilde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 28 farklı suç eylemine karıştığı belirtilirken operasyon kapsamında 8 kişinin de arandığı kaydedildi. Dosyanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

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#Antalya#Suç Örgütü#Operasyon

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