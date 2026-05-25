×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 11:02

Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 20 ilde 189 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda toplam 189 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 121 şüpheli gözaltına alınırken, 17'sinin cezaevinde, 6'sının askerlik görevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Serenay Sarıkaya gözaltına alındıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Serenay Sarıkaya gözaltına alındıHaberi görüntüle

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28’i serbest bırakılırken, 51'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 59 şüpheli ise tutuklandı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin Antalya'da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu belirlendi. Şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!