Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#FETÖ#Terör
Antalya merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 17:30

ANTALYA merkezli 10 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 102 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması, batı ilçeler yapılanması ile örgütün finansmanına yönelik başlattığı soruşturma aşamasında, ihraç emniyet mensupları mahrem yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. Yaklaşık 10 ay süren projeli çalışmanın ardından 499 delil elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya merkezli Konya, Hatay, Aydın, Ankara, Kayseri, Manisa, Tokat, Muğla ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt hiyerarşisine göre 2 'bölge müdürü', 5 'ilçe sorumlusu', 1 'okul ünite sorumlusu', 1 'ihraç emniyet mensupları sorumlusu', 20 'rehber sorumlu' ve 2'si OHAL kapsamında kapatılan şirket evrakını takip eden kişinin de olduğu 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün aktif kamu çalışanı, 3'ünün avukat, 19'unun ihraç edilmiş kamu çalışanı olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

102 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#FETÖ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi