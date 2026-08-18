Antalya mavi bayrakta dünya birincisi

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Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri’ne göre Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577’den 580’e yükseldi. Türkiye; 580 plaj, 30 marina, 26 bireysel yat ve 18 turizm teknesi olmak üzere 654 mavi bayrak sayısı ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’DEN 5 ŞEHİR İLK 20’DE

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da en çok mavi bayrağa sahip dünyanın ilk 20 şehrini açıkladı. Sıralamaya göre Antalya açık ara dünya birincisi olurken, Türkiye’den ilk 20 listesine 5 şehir girmeyi başardı. Antalya 1’inci, Muğla 3’üncü, İzmir 9’uncu, Balıkesir 11’inci, Aydın 15’inci sırada. Listede İspanya’dan 8, Türkiye’den 5, Fransa’dan 3, Yunanistan’dan 2, Portekiz ve Hırvatistan’dan 1’er şehir bulunuyor.

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İLK 20 ŞEHİR VE MAVİ BAYRAK SAYILARI

Yavuz, dünyadaki en çok mavi bayrağa sahip şehirleri şöyle sıraladı: “Antalya-Türkiye 233. Girit-Yunanistan 154. Muğla-Türkiye 110. Occitanie-Fransa 102. Halkidiki-Yunanistan 93. Algarve-Portekiz 86. Provence Alpes Côte d’Azur-Fransa 85. Alicante-İspanya 77. İzmir-Türkiye 64. Pontevedra-İspanya 56. Balıkesir-Türkiye 48. Nouvelle Aquitaine-Fransa 48. Malaga-İspanya 45. İstirya-Hırvatistan 43. Aydın-Türkiye 39. Barcelona-İspanya 39. Valencia-İspanya 39. Castellón-İspanya 36. Tarragona-İspanya 35. Cadiz-İspanya 32.”

KİRLİLİK UYARISI

2026 yılı ülkelere göre açıklanan mavi bayrak sayılarının şehirler bazında kıyasladığını belirten Recep Yavuz, son günlerde Akdeniz'de yaşanan plastik ve mikroplastik kirliliği sorununa dikkat çekti: “Bu kadar mavi bayrak olup, deniz kirliliğini konuşmak acı. Dünyada en çok mavi bayrağa sahip şehir açık ara Antalya. İspanya, Fransa'da değil, açık ara Antalya'da. Antalya en çok mavi bayrağa sahip olup, günlerdir deniz kirliliğini konuşuyorsa bu çok üzücü bir durum.

ANA SERMAYEMİZ DENİZ VE GÜNEŞ

Bir yanda 'Sahilde sigara içmeyin' diyoruz, öbür tarafta deniz kirliliğini konuşuyoruz. Bir yanda dünyada en çok, açık ara mavi bayrağı olan şehir Antalya diyoruz. Bunlar acı gerçekler. Gidişat iyi değil. Bizim turizmimizin ana sermayesi, deniz ve güneştir. Başka bir şey değil. Bu deniz olmasa, o güneş de olmasa otel hiçbir işe yaramaz. İstersen altın kaplayın oteli, ana sermayemiz denizdir. Bunu tüketmeye başladık. O çok tehlikeli.”