Son dakika... Antalya Manavgat Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması: Başkan Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı! Suçüstü operasyon kamerada

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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.



BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO RÜŞVET

Şüphelilerin, otel tadilatı, inşaata başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü H.C.G. aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri, Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL'yi uhdelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi.



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Başkan Yardımcısı Tüter'e ilişkin suçüstü operasyonu, kameraya yansıdı. Tüter'in belediyedeki makam odasına giren polis, gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, masanın yanındaki çantanın açılmasını istedi. Bunun üzerine Mehmet Engin Tüter'in, çantada arkadaşının ikram ettiği viski ve baklava olduğunu söylediği, Tüter'in açtığı baklava kutusunda 110 bin euro olduğu görüldü. Diğer yandan emniyet güçleri, saat 16.30 sıralarında belediye binasından ayrıldı.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

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Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

İL BAŞKANI: NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINDI

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın gözaltına alındığını belirterek, Manavgat’a gideceklerini söyledi. Sorgulamanın Antalya’da mı yoksa Manavgat’ta mı olacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını anlatan Kamacı, gözaltı sayısına ilişkin de “O konuda bilemiyoruz. Kimisi 30 kişi diyor, kimi 35 kişi diyor, kimi 38 kişi diyor. Bakacağız, resmi kanallardan bize bir şey gelmediği için, şu anda bilgi gelmediği için aramaya çalışıyoruz. Bütün yerleri araştırıyoruz ama bize bir türlü bilgi vermiyorlar" dedi.





