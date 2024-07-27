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Antalya Kumluca'da trafik kazası: 2 can kaybı

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#Antalya#Kumluca#Kaza
Antalya Kumlucada trafik kazası: 2 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 11:08

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Necdet Karabaş otomobilin hakimiyetini kaybedip, ağaca çarptı. Kazada Karabaş ile beraberindeki Muammer Herek hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Karabaş kullandığı

07 CTD 11 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde Necdet Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Muammer Herek de götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.

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#Antalya#Kumluca#Kaza

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