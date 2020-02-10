Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 17:10,
Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya'nın Kumluca ilçe merkezindeki Çaltı Mahallesi yakınlarında, Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.44'teki deprem 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
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