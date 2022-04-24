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Antalya Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Uzay... 1 Mayıs'ta açılacak

#Antalya#Kum Heykel Festivali#Uzay

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Antalya Kum Heykel Festivali'nin yeni teması, 'Bir Uzay Macerası' olarak belirlendi. Yurt dışından 15 heykeltıraşın 10 bin ton kum kullanarak hazırladığı heykeller, 1 Mayıs'tan itibaren ziyarete açılacak.

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 Antalya Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği Kum Heykel Festivali hazırlıkları başladı. 7 bin metrekare açık alan üzerinde 100'ün üzerinde kumdan heykelin yükseleceği festival, 1 Mayıs'ta açılacak. Bu yılki teması, 'Bir Uzay Macerası' olarak belirlenen festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı andan bugüne kadar uzanan süreç canlandırılacak.

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Antalya Kum Heykel Festivalinin bu yılki teması: Bir uzay macerasıAntalya Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması: Bir uzay macerasıHaberin Tüm Görselleri

Leonardo Da Vinci'nin uzayla ilgili çizimlerinden başlayarak İtalyan astronom Galileo, havacı bilgin Hezarfen Ahmed Çelebi, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un heykeli gibi birçok farklı heykelin yükseleceği alanda uzay araçlarının da devasa boyutta heykelleri yapılacak.

Antalya Kum Heykel Festivalinin bu yılki teması: Uzay... 1 Mayısta açılacak

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Festival koordinatörü Cem Karaca, ziyaretçileri, uzayı ve insanlığın ilk uzay ile ilgilenmeye başladığı anlardan günümüze kadar uzanan süreci sürükleyici heykeller ışığında yolculuğa çıkarmaya hazırlandıklarını anlattı.

Antalya Kum Heykel Festivalinin bu yılki teması: Uzay... 1 Mayısta açılacak

Cem Karaca, "Uzay tarihine isimlerini yazdıran ünlülerin yanı sıra heykellerin arasında Mars'a kurulması planlanan uzay üssünü temsilen bir heykel çalışmamız da var. Aynı zamanda uzay ile ilgili çekilmiş filmlerin de ana karakterlerinin heykellerini yapıyoruz. Buraya gelecek 7'den 70'e herkese renkli bir ortam sunacağız" dedi. 

Antalya Kum Heykel Festivalinin bu yılki teması: Uzay... 1 Mayısta açılacak

 

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#Antalya#Kum Heykel Festivali#Uzay

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