MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAntalya- Konya yolunda kar yağışı etkisini gösterdi
GeriGündem Antalya- Konya yolunda kar yağışı etkisini gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Antalya- Konya yolunda kar yağışı etkisini gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya- Konya yolunda kar yağışı etkisini gösterdi
Abone Olgoogle-news

ANTALYA- Konya karayolunun Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı 8- 10 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışma başlattı.

Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında karayolu geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 14.30 sıralarında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte karayolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 8- 10 santime ulaştı.

Karayolları ekipleri ulaşıma açık olan yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri ise araç sürücülerini zincir ve kış lastiği bulundurmaları konusunda uyardı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin ise araçlarıyla yolda kaldığı ve ilerleyemediği görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle