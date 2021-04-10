Antalya- Konya yolunda kar yağışı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla şiddeti artan kar yağışı, yer yer tipiye döndü. Antalya- Konya kara yolunun geçiş noktası olan Alacabel'de kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için yol açma ve kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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