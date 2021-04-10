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Gündem
Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Antalya- Konya yolunda kar yağışı

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Antalya- Konya yolunda kar yağışı

ANTALYA- Konya kara yolunda kar yağışı etkili olurken, bölgede kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan ve aralıklarla şiddeti artan kar yağışı, yer yer tipiye döndü. Antalya- Konya kara yolunun geçiş noktası olan Alacabel'de kar kalınlığı, 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri de yolun ulaşıma kapanmaması için yol açma ve kar kürüme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

 

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