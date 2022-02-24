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Antalya-Konya yolu TIR geçişine kapatıldı

#TIR#Kar#Kara Yolu
Antalya-Konya yolu TIR geçişine kapatıldı

Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ve yol TIR'ların geçişine kapatıldı.

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Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren saat 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle Kara yolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri yollarda kaldı. Kara yolları ekipleri ve bölge trafik ekipleri yolda kalan araçlara yardım etti. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaşırken, kar yağışının etkili olması nedeniyle saat 15.00 itibarıyla kara yolu TIR'ların geçişine kapatıldı.

Antalya-Konya yolu TIR geçişine kapatıldı

TIR'lar dinlenme tesislerine yönlendirilirken kara yolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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#TIR#Kar#Kara Yolu

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