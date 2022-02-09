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Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

#Kar#Kar Kalınlığı#Antalya

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dün başlayan kar yağışı devam ederken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

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Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar olan bölümde dün saat 20.00’den bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1825 rakımlı Alacabel'de gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları Alacabel ekipleri aralıksız yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle gece saat 20.00'den itibaren tırların geçişine izin verilmiyor. Uzun araçlar ile zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Alacebel'de kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 60 santime ulaştı

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#Kar#Kar Kalınlığı#Antalya

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