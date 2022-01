Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı

Haberin Devamı

Akseki’nin Güçlüköy Mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santimi bulurken, bazı yüksek kesimlerde yer yer 100 santimetreye ulaştı. Akseki-Seydişehir karayolu, kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü kaydedildi.

Manavgat’ın Hacıobası mevkisinde bulunan kontrol noktasından itibaren TIR’ların Akseki yönüne salınmadığı belirtildi. Akseki’nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Alacabel’de tipi nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte karla mücadelenin 3 bin 473 personel ve 1028 araçla devam ettiğini belirtti. Özkan, şunları söyledi:

''Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizden koordine edilen ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarına; ulaşım- altyapı, arama- kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, enerji, nakliye, haberleşme, barınma, teknik donanım ve ikmal, gıda, tarım ve hayvancılık gruplarında 12 çalışma grubu, 3 bin 473 personel ve 1028 araç ile devam etmektedir.

İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlamak amacıyla şehrimizin her köşesinde karla mücadele ekiplerimiz gece- gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar. İlimizin her noktasında karla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş bulunuyoruz. Olumsuz hava koşullarına karşı mücadele eden ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için fedakarca 7/24 görevini titizlikle ifa eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Özkan, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.