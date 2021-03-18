Antalya - Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Bölgede kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

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