Antalya kırmızı alarma geçti! Vakalar iki katına çıktı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri salgının başından bugüne kadar yaklaşık 180 bin kişiye filyasyon uygularken, bu sayı yalnızca kasım ayında yaklaşık 64 bin kişi oldu. Hastalara salgının başından bu yana koronavirüs tedavisinde kullanılan 100 bin kutu ilaç verildi. 500 kişilik filyasyon ekibi ise hiç durmadan hizmet vermeye devam ediyor. Uzmanlar kentteki vaka artışının sebeplerini şöyle sıraladı: “Ev ziyaretleri, aile içi bulaş, yazdan kalma günlerin yaşanması nedeniyle başta Konyaaltı sahili olmak üzere vatandaşların kalabalık ortamlarda yer alması ve alışveriş merkezlerine gidişlerin hız kesmemesi.”

BANKLAR YASALANDI



Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalara ek tedbirler de alan Antalya Valiliği, kentte yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ne kişi sınırlaması getirdi. Aynı anda yalnızca 3 bin 500 kişinin bulunabileceği caddenin başına ve sonuna demir bariyerler yerleştirildi. Yaya trafiği, zabıta ekipleri tarafından kontrollü sağlanmaya başlandı. Maske ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlar tek tek uyarılıyor. Israrla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kentin kalabalık noktalarında bulunan banklara oturmak da yasaklandı. Üzerleri güvenlik şeritleriyle kapatılan banklar kullanım dışı bırakıldı. Ancak yine de yasağı delenler objektiflere takıldı. Kentteki hastanelerde yoğunluğa karşı birtakım hazırlıklar da başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 23 olan yatak kapasitesi 30'a çıkarıldı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise filyasyon ekiplerinin sayısını 550'ye yükseltti.