Antalya Kemer'de yarın başlıyor! Binlerce öğrenciye ücretsiz dağıtılacak

Haberin Devamı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun 'Eğitim varsa gelecek var' projesi kapsamında ücretsiz olarak okullara dağıtılacak olan kırtasiye malzemeleri hazırlandı. Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar eğitim gören 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemeleri yarından itibaren okullara dağıtılmaya başlanacak.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarının olmayacağını belirterek, eğitimin Kemer Belediyesi’nin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.