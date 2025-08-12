×
Antalya Kemer'de yarın başlıyor! Binlerce öğrenciye ücretsiz dağıtılacak

#Kemer Belediyesi#Kırtasiye Malzemeleri#Öğrenci
Kemer Belediyesi'nin okullara ücretsiz dağıtılacak kırtasiye malzemeleri hazırlandı. Malzemeler yarından itibaren okullara dağıtılacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun 'Eğitim varsa gelecek var' projesi kapsamında ücretsiz olarak okullara dağıtılacak olan kırtasiye malzemeleri hazırlandı. Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar eğitim gören 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemeleri yarından itibaren okullara dağıtılmaya başlanacak.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitimin olmadığı hiçbir yerde başarının olmayacağını belirterek, eğitimin Kemer Belediyesi’nin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak dağıttıklarına dikkati çeken Başkan Topaloğlu, "Anaokulundan 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencimizin kırtasiye malzemeleri hazır. Yarından itibaren okullarımıza dağıtmaya başlıyoruz. Kutuların içerisinde gerekli olan tüm kırtasiye malzemeleri yer alıyor. Önemli bir gider kalemi oluşturduğu için yıllardır velilere destek oluyoruz. Daha önce Göynük Belediye başkanlığım döneminde yaptığımız projemizi Kemer Belediye başkanlığım döneminde de yapmaya devam ediyoruz. En güzel yatırımın geleceğe ve öğrencilere yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz" dedi.

