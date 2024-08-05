Kemer ve Bodrum'da orman yangını

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Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)