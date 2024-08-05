×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kemer ve Bodrum'da orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kemer#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 17:11

Antalya'nın Kemer ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Haberin Devamı

Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.

BODRUM'DA OTLUK VE MAKİLİK YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

Kemer ve Bodrumda orman yangını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kemer#Orman

BAKMADAN GEÇME!