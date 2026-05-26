Antalya Kavşağı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan M. (59) yönetimindeki 64 ABP 443 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim T. yönetimindeki 03 L 8888 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ercan S. yönetimindeki 34 KVP 237 plakalı panelvan, Mehmet K. yönetimindeki 03 AIC 920 plakalı minibüs ve Serkan A. yönetimindeki 15 AAC 348 plakalı TIR'da da hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ramazan M., eşi Emine M. (59), Y.Y.T.T. (7), Y.T.T. (12) ve Keziban Y. (41), ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü.