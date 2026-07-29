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Antalya Kaş'taki orman yangını ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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#Orman Yangını#Kaş#ANTALYA
Antalya Kaştaki orman yangını ikinci gününde: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 07:59

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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#Orman Yangını#Kaş#ANTALYA

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