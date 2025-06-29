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Antalya Kaleiçi'de yangın! Biri otel, 3 iş yerini alevler sardı

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#ANTALYA#KALEİÇİ#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 14:12

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki 2 işletmeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye sıçradı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerince alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için yoğun çalışma yürütüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin, otelde başlayan yangının 2 binaya daha sıçradığını ve toplam 3 işletmenin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını belirten Şahin, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." dedi.

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Şahin, yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini dile getirdi. Öte yandan, yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Antalya Kaleiçide yangın Biri otel, 3 iş yerini alevler sardı

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Antalya Kaleiçide yangın Biri otel, 3 iş yerini alevler sardı

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#ANTALYA#KALEİÇİ#Yangın

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