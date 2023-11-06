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Antalya İŞKUR Müdürü Mustafa Akgül hayatını kaybetti

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#Antalya#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 11:50

Antalya’da trafik kazasında Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akgül'ün eşi güçlükle ayakta dururken, kız kardeşi ise uzun süre gözyaşı döktü.

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Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Karaöz Mahallesi Isparta-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.U. kontrolündeki 32 EZ 960 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürü Mustafa Akgül'e (48) çarptı. Kazada Akgül feci şekilde can verdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgül’ün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya İŞKUR Müdürü Mustafa Akgül hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybeden Akgül için Antalya Adli Tıp Kurumu önünde tören düzenlendi. Törene katılan mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Akgül’ün eşi Gülay ve kız kardeşi Nurcan Akgül, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları ve çalışma arkadaşları sakinleştirdi. İşlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Cenazenin Konya Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya İŞKUR Müdürü Mustafa Akgül hayatını kaybetti

Diğer taraftan olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün ise bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalya İŞKUR Müdürü Mustafa Akgül hayatını kaybetti

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#Antalya#Trafik#Kaza

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