Antalya iddianamesinde ‘lüks hediye’ iddiaları

Büşra G.’nin belediyede görev yaptığı dönemde Böcek ile duygusal ilişki yaşadığı, bu süreçte otomobil, lüks kol saati, altın bileklikler ve çok sayıda marka çantanın kendisine hediye edildiği yönündeki beyanları dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemeleri, el koyma işlemleri, ev araması ve firma yazışmalarıyla söz konusu hediyelerin edinim şeklinin ayrıntılı incelendiği kaydedildi.

OTOMOBİL, MÜCEVHER, ÇANTA

İddianamede, Büşra G.’ye hediye edilen 34 BG 1992 plakalı marka aracın Mustafa Gökhan Böcek tarafından 46 bin dolara nakit satın alındığı tespitine yer verildi. Soruşturma kapsamında ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’ kapsamında araca el koyma işlemi uyguladı. Büşra G.’nin teslim ettiği mal bildirim formlarının incelenmesi sonucunda, 375 bin lira bedelle edinildiği beyan edilen 34 BG 1992 plakalı araç, 23 bin 561 lira mevduat ve 40.28 gram altın hesabı bulunduğu, 85 gram altın ve bunların dışında başka malvarlığı tespiti bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca, Mustafa Gökhan Böcek tarafından hediye edildiği beyan edilen lüks kol saati, altın bileklik, 2 adet marka altın bileklik ve lüks marka 5 çantayı, şüphelinin kolluk görevlilerine teslim ettiği ifade edildi.

ZENGİN DİYE SORGULAMADIM

Büşra G. ifadesinde özetle, “Kendisi bana teklifte bulunur veya haberim olmadan hediyeleri alıp getirirdi. İlk olarak 5-6 çanta almıştı. Doğum günümde pırlanta olduğunu söylediği bilekliği de kendisi getirmişti. Yine birlikte lüks saat mağazasından beğendiğim marka saati de Gökhan bana almıştır. Kullanımımda bulunan otomobili de Gökhan bana almıştır. Ben onu tanınmış ve zengin biri olarak bildiğim için bu hediyeleri nasıl ve ne şekilde aldığını hiç sorgulamadım. Kendisi ile birlikte Dubai’ye tatile gitmiştik. Tüm harcamalarımız Gökhan tarafından karşılanmıştır” dedi. İddianamede ‘rüşvet’, ‘irtikap’ gibi suçlara ilişkin somut delil elde edilemediği, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması’ suçuna ilişkin öncül suç tespitinin yapılamadığı, ‘haksız mal edinme’ suçunun ise edinim tarihleri itibarıyla mal bildirim yükümlülüğü doğuran görev öncesinde gerçekleştiği gerekçesiyle yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığı belirtildi. Büşra G. hakkında ek takipsizlik kararı verildiği, el konulan araç, takı ve aksesuarların iade edildiği kaydedildi.