Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya Havalimanı'nda 'vitamin' kutularında ele geçirildi

#Antalya#Polis#Narkotik

Antalya Havalimanı'nda şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada vitamin kutuları içerisine gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde şüpheli tavırlar sergileyen Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Polisin aramasında vitamin kutuları içerisine gizlenmiş 27 bin 150 adet captagon hap, 1449 sentetik ecza suboxone hap, 1 kilogram metamfetamin maddesi, 1676 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya Havalimanında vitamin kutularında ele geçirildi

Gözaltına alınan G.H.I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.H.I.A. 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya Havalimanında vitamin kutularında ele geçirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık